روغن جامد از سبد غذایی بیماران دیابتی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسعود کیمیاگر ظهر چهارشنبه در همایش علمی آموزشی دیابت در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: روغن جامد منفعتی برای بدن ندارد و باید تا حد ممکن از مصرف این ماده خودداری شود که این امر در خصوص بیماران دیابتی اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: لازم است در این خصوص فرهنگسازی کافی و مطلوب صورت گیرد تا کم کم مصرف روغن جامد در میان افراد کاهش یابد و از روغنهای کم ضررتر استفاده کنند.

استفاده از روغن کانولا دو بار در هفته ضرورت دارد

این متخصصعنوان کرد: لازم است افراد به ویژه بیماران مبتلا به دیابت چند بار در هفته(به عنوان مثال دو بار در هفته) از روغنهای بسیار مطلوب از قبیل کانولا که از گیاهی از خانواده چلیپاییان گرفته می شود و سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده و استفاده کنند زیرا این امر برای سلامتی آنها بسیار مفید است و از مشکلات می کاهد.

وی بیان کرد: روغن هسته انگور نیز از دیگر روغنهای بسیار مطلوب است و استفاده از آن در صورت امکان توصیه می شود.

کیمیاگر اظهار داشت: لازم است افراد دیابتی بدانند که بدن به آنها به چه میزان مواد غذایی مختلف نیاز دارد و رژیم غذایی خود را بر این اساس انتخاب کنند.

بیماران به مسئله سهم بندی مواد غذایی مصرفی توجه کنند

وی یادآور شد: همچنین لازم است این بیماران به مسئله سهم بندی در خصوص مواد غذایی مصرفی توجه کافی داشته باشند و این امر را با مشورت متخصص تغذیه انجام دهند تا همه مواد غذایی مورد نیاز به میزان لازم به بدن آنها برسد.

کیمیاگر گفت: لازم است متخصص تغذیه، میزان مجاز خوردن هر نوع میوه را برای دیابتی ها تعیین کند و بیمار به صورت خودسرانه، این میزان را برای خود تعیین نکند.

وی یادآور شد: باید افراد دیابتی به اندازه بخورند و در هیچ موردی از تغدیه افراط و تفریط نکنند تا سلامتی آنها به خطرنیفتد.

دیابتی ها همه انواع میوه را به میزان مجاز مصرف کنند

استاد دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: این تصور که دیابتی برخی از انواع میوه ها را نباید بخورند، تصور غلطی است زیرا بدن به همه انواع میوه ها نیاز دارد فقط کافیست بیماران دیابتی از هر میوه ای به میزان مجاز بخورند.

وی اضافه کرد: به این ترتیب باید گفت که دیابتی ها میوه ممنوع ندارند و اگر در حد اعتدال و اندازه از میوه های مختلف تناول کنند، مشکلی برای سلامتی آنها ایجاد نمی شود.

دیابتی ها بیماری خود را کنترل کنند

کیمیاگر افزود: اگر دیابت را کنترل کنیم و افراد دیابتی به وجود بیماری در خود توجه داشته باشند، این بیماری آنها را از پا در نخواهد آورد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین همه افراد از جمله بیماران دیابتی باید بیاموزند که در زمان غذا خوردن و تغذیه به تعارفات معمول دیگر افراد توجه نداشته باشند و در خوردن هیچ چیزی افراط نکنند.

این متخصص گفت: اغلب مردم برای کاهش وزن به دنبال راه های آسان و راحت می گردند بنابراین در انجام کارهایی نظیر لاغر شدن که زحمت و زمان خاص خود را دارد می خواهند از راه دیگری که بدون زحمت است به نتیجه برسند درحالیکه این امر اشتباه است.



کیمیاگر افزود: برخی افراد سودجو نیز در راه چاره ای برای فروش تولیدات خود هستند به همین دلیل چیزهایی را تولید می کنند که به علت آسانی استفاده از آن مردم استقبال بیشتری خواهند کرد.