35 هزار وکیل در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن کشاورز ظهر چهارشنبه در پانزدهمین گردهمایی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در ساری افزود: وکلا باید از طریق ارتباط دو سویه با دستگاه قضایی در جهت رفع مشکلات این حرفه گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: کانونهای وکلا باید با افرادی که قصد ایجاد اشکال در برخی قوانین حقوق وکالت را دارند برخورد قانونی کنند.

رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشوربا اشاره به اینکه برای اعتلای حقوقی وکالت باید حقوق دفاعی مردم و اعتلای قوه قضاییه مدنظر وکلا قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه وجود موانع برسر راه و کلا این حرفه اکنون از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست.

کانونهای وکلا محل مناقشه و دعوا نباشند

ناصر کاتوزیان، استاد برجسته حقوق و مبانی اسلامی و از اندیشمندان بنام کشور در این رشته با اشاره به اینکه کانون های وکلا باید به مرکز اتحاد و وفاق با دستگاه قضایی مبدل شوند اظهار داشت: متسفانه اکنون فضای دعوا و مناقشه در این کانون ها رنگ تازه ای به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه روش انتخاب کار آموزان برای رشته وکالت چند سالی است که به صورت تستی در کشور اجرا می شود، افزود: این روش سبب می شود که وکیل مسئله گو بار آید و پس از مدتی مسائل بیان شده به صورت یکنواخت در آید.

این استاد برجسته رشته حقوق با اشاره به اینکه قالب تستهای آزمون کارآموزان وکالت به صورت آبکی است، تصریح کرد: داوطلبان باید دارای اطلاعات حداقلی از قانون باشند.

کاتوزیان با تاکید بر اینکه معدل تحصیلات دوره دانشجویی کارآموزان رشته وکالت باید در آزمون های آنها مدنظر قرار گیرد، افزود: سئوالات تستی و تشریحی باید به صورت توامان برای داوطلبان برگزار شود.