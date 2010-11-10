حمایت از جشنواره های تئاتر تنها مختص اداره ارشاد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر استان یزد اظهار داشت: دستگاههای فرهنگی استان هر یک به سهم خود در مقابل این جشنواره وظایفی بر عهده دارند که لازم است برای پیشرفت هنر استان به ویژه در زمینه تئاتر، هر دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

وی جشنواره ‌ها را محلی برای بروز و ظهور استعدادهای جدید و کشف خلاقیتهای هنرمندان دانست و افزود: لازم است هنرمندان عرصه تئاتر استان یزد نیز تمام توان و انرژی خود را در این جشنواره به نمایش بگذارند.

عالیشوندی با اشاره به اینکه تئاتر، مادر هنرهای نمایشی است،‌ افزود: استان یزد از استعدادهای بسیار خوبی در این زمینه برخوردار است اما بسیاری از این استعدادها هنوز به عرصه ظهور نرسیده است.

آموزشهای تئاتر استان یزد متناسب با تجربه هنرمندان نیست

وی با بیان اینکه نقش تئاتر را نمی‌ توان در ترویج فرهنگ جامعه نادیده گرفت، افزود: این هنر پیشینه چند هزار ساله دارد و متعلق به جوامعی است که از غنای فرهنگی بیشتری برخوردارند.

عالیشوندی عدم آموزش متناسب با درجه حرفه ‌ای بودن یا آماتور بودن را از مهمترین موانع پیش روی تئاتر استان یزد دانست و بیان داشت: باید سیستم آموزشی طراحی شود تا بتوان هم جوانان کم‌ تجربه را در این زمینه پوشش دهیم و هم کسانی را که چندین سال است به صورت حرفه‌ای در این کار مشغول هستند.

وی بیان داشت: معتقدیم که با ایجاد کتابخانه تخصصی، تهیه منابع و کتاب‌های به ‌روز و ... می‌توان اطلاعات حرفه‌ای هنرمندان تئاتر استان یزد را افزایش داد.

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد نیز در این مراسم با اشاره به ارسال 55 متن اولیه به دبیرخانه جشنواره اظهار داشت: با انتخاب و بازخوانی آثار در نهایت 10 اثر به جشنواره راه یافت که این آثار در طول سه روز برپایی جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

بودجه اصلی ترین مشکل برگزاری جشنواره تئاتر در استان یزد است

عباس ملازینلی با بیان اینکه این جشنواره امسال با شعار ارتباط تنگاتنگ با مردم برای ارتقای کیفیت آثار نمایشی، برگزار شده است، افزود: معتقدیم جشنواره تئاتری موفق است که بتواند ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کند و آنها را به سمت سالن‌ های تئاتر سوق دهد.

وی با اشاره به مشکلات تئاتر در استان یزد اظهار داشت: عمده‌ ترین مشکل برگزاری جشنواره تئاتر در استان یزد مشکل بودجه است که البته این مشکل در تمامی استان‌ها وجود دارد اما به نظر می‌ رسد با توجه به سیاست‌های فرهنگی دولت، این وضع رو به بهبود است.

بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد از 19 تا 21 آبان ‌ماه جاری در یزد برگزار می‌ شود و آثار برگزیده به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.