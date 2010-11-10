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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

باحضور وزیر جهاد؛

دو طرح کشاورزی ورزشی در تاکستان افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر هیئت دولت به استان قزوین دو طرح کشاورزی و ورزشی با حضور خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرح‌ها شامل کانال تغذیه مصنوعی 5/7 کیلومتر برای تغذیه و ذخیره سازی سفره‌های آب زیرزمینی باغات کشاورزی تاکستان با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال است که کار ساخت آن از سال 86 آغاز شده است.

همچنین سالن ورزشی ویژه بانوان به مساحت یک هزار و 400 متر مربع و اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

کار اجرای باغات داربستی در شهرستان تاکستان هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی در 200 هکتار از باغات آغاز شد. اجرای این طرح با پیش بنی اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال با هدف بالا بردن فرایند تولید، کاهش مصرف آب کشاورزی و افزایش کیفیت و بهبود محصولات آغاز شده است.

کد مطلب 1189228

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