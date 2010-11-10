"‌استخوان زمستان" نامزد جایزه نبوغ جوایز مستقل شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در مراسم اهدای جوایز سینمای مستقل آمریکا موسوم به گاتام که روز 29 نوامبر ( 8 آذر) برگزار می شود ، جایزه‌ای جدید اهدا خواهد شد که " استخوان زمستان" مهم ترین نامزد دریافت آن است.



این جایزه ، جایزه نبوغ نام گرفته و دیگر نامزد های آن عبارتند از " در انتظار سوپرمن" ساخته دیویس گوگن‌هایم، " ایرلندی‌های سفید زیاده نوش" به کارگردانی جان گری ، " 9000 ناخن" اثر داگ درث و " برادری"ساخته ویل کنون.



این جایزه که امسال برای اولین بار اهدا می شود به دستاورد های فنی و تکنولوژیک فیلم ها اهدا می شود.فیلم های مستقل جدید آمریکایی و کانادایی که اخیرا در جشنواره های بین المللی برنده جایزه شده‌اند در این رشته نامزد جایزه می شوند.



" استخوان زمستان" برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره ساندنس و جوایز فیلم برگزیده تماشاگران دو جشنواره سن فرانسیسکو و تراورس شده است." در انتظار سوپرمن" جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره ساندنس از نگاه تماشاگر را دریافت کرد ."‌ایرلندی‌های سفید زیاده نوش" نیز همین جایزه را از جشنواره وودستاک گرفت.



بیستمین دوره مراسم جایزه فیلم مستقل گاتام در وال استریت نیویورک برگزار خواهد شد.

