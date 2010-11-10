سه طرح عمرانی در شهرستان آبیک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرح‌ها شامل تصفیه خانه شهرک صنعتی کاسپین با 16 هزار میلیون ریال در سه فاز طراحی شده که فاز اول با ظرفیت هزار و 200 متر مکعب و فازهای دوم و سوم با توسعه شهرک قابل افزایش است.

با بهره برداری از این تصفیه خانه مشکل زیست محیطی آلودگی پساب صنعتی شهرک صنعتی آبیک برطرف شد و آب پساب تصفیه خانه نیز از این پس در فضای سبز این شهرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین مجتمع 54 واحدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی شهرستان آبیک به بهره برداری رسید. این مجتمع در شهرک خرم شهر آبیک واقع شده و برای ساخت آن 20 میلیارد ریال هزینه شده است. این واحدها هر کدام دارای 55 متر مربع زیربناست.

ایستگاه پمپاژ آب و مخزن 5 هزار مترمکعبی شهرستان آبیک نیز از دیگر طرح‌هایی بود که در اولین روز سفر رئیس جمهور به استان قزوین با حضور رضا تقی پور انوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید. برای بهره برداری از این ایستگاه با خط انتقال به طول 3 کیلومتر، 32 میلیارد ریال هزینه شده است. با افتتاح این ایستگاه مشکل کمبود و قطعی آب شهروندان آبیک به طور کامل برطرف شد.