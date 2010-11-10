قرص چربی سوز هنوز تولید نشده است

مسعود کیمیاگر ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش علمی و آموزشی دیابت در تالار شهیدان نژادفلاح کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روزها بحث قرصهای لاغرکننده و چربی سوز در بین برخی از افراد بسیار داغ است درحالیکه اصولا چنین قرصی هنوز تولید نشده و به بازار نیامده است.

وی ادامه داد: چنین قرصی وجود خارجی ندارد و برخی از افراد به دلیل تمایل به کسب سود فراوان، قرصهایی را تولید کرده و به عنوان قرص چربی سوز روانه بازار کرده اند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: هنوز علم موفق نشده یک قرص چربی سوز واقعی که در عمل بتواند چربی ها را بسوزاند را تولید کند که باید به این امر توجه ویژعه ای داشته باشیم.

ممانعت از جذب چربی به معنای چربی سوزی نیست

کیمیاگر گفت: البته ممکن است داروهایی وجود داشته باشند که بتوانند مانع از جذب بخشی از چربی در بدن شوند درحالیکه نمی توان نام چربی سوز را بر آنها گذاشت.

وی اضافه کرد: لازم است افرادی که تمایل به کاهش وزن دارند، برای این امر به سراغ روشهای علمی وتایید شده بروند تا بتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند و هزینه ای که انجام داده اند، هدر نرود.

کیمیاگر افزود: استفاده از زینکال در کنار رژیم غذایی مناسب و ... نتیجه بخش است و در صورت همراه کردن مصرف آن با رعایت موارد مورد نیاز، افراد می توانند وزن خود را کنترل کنند.

داروی تضمین کننده لاغری هنوز تولید نشده است

این متخصص یادآور شد: باید همواره به یاد داشته باشید که دارویی که بتواند به تنهایی لاغری را تضمین کند، وجود ندارد و هنوز تولید نشده ضمن اینکه استفاده از داروهای مجاز در این زمینه در کنار فعالیت بدنی و تغذیه مناسب اثربخش خواهد بود.

وی گفت: لاغر شدن یک امر زمانبر است ضمن اینکه فردی که تمایل به لاغر شدن دارد، باید صبور باشد و در این راه تلاش کند.

این متخصص افزود: همچنین کاهش میزان قابل توجهی وزن در یک زمان کوتاه، امر چندان مطلوبی نیست و توصیه نمی شود.

دیابتی ها نیازی نیست نان و برنج را از غذای خود حذف کنند

کیمیاگر عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی از افراد، دیابتی ها نیازی نیست که برنج و نان را از غذای خود حذف کنند بلکه باید از این مواد غذایی به میزان مجاز استفاده کنند ضمن اینکه حذف نان و برنج از رژیم غذایی دیابتی ها کار درستی نیست.

وی اضافه کرد: نانهای مختلفی وجود دارد که باید افراد به ویژه دیابتی ها بهترین نوع آنها را استفاده کنند تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

نان سفید بدترین نوع نان است

این متخصص افزود: نان سفید بدترین نوع نان است که باید تا حد ممکن از مصرف آن خودداری شود و به جای این نان از نانهای مطلوبتر و باکیفیت تر استفاده شود.

وی یادآور شد: مصرف روغن زیتون در کنار مصرف سایر روغنهای باکیفیت و کم ضرر توصیه می شود زیرا این روغن طبیعی است و نه تنها ضرر زیادی ندارد بلکه مصرف آن برای سلامتی شخص مفید است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: روغن جامد در بسیاری از نقاط دنیا مصرف نمی شود زیرا آنها به ضررهای ناشی از مصرف این محصول پی برده اند و همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا مصرف محصول یادشده در میان شهروندان تا حد مممکن کاهش یابد.