برتری امیدهای ایران مقابل بحرین در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو و در چهارمین روز این مسابقات، از ساعت 14:30 دقیقه عصر امروز تیم های فوتبال امید ایران و بحرین به قضاوت "بن ویلیامز" داور استرالیایی در ورزشگاه دانشگاه "تاون مین" به میدان رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه تک گل دقیقه 45 کریم انصاریفرد با برتری تیم کشورمان به پایان رسید.

در این دیدار تیم ایران با پیراهن قرمز و بدون تغییر نسبت به دیدار با ترکمنستان و با ترکیب؛ سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، رضا طلبه، احسان حاج صفی، حمید علی‌عسگر، سینا عشوری، کمال کامیابی، غلامرضا رضایی، آرش افشین، محسن مسلمان و کریم انصاریفرد به میدان رفت.

در وقت اول دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و دوبار تیر دروازه دو تیم روی ضربات کریم انصاریفرد و "المالد" به لرزه درآمد ولی قفل دروازه ها باز نشد.

تیم کشورمان در وقت اول بیش از حریف صاحب توپ و میدان بود و روی ارسال های حاج صفی از چپ و غلامرضا رضایی از راست حریف را تحت فشار قرار داد اما دفاع پرتعداد و دروازه بان بحرین مانع از گلزنی مهاجمان کشورمان شدند.

در مقابل تیم بحرین که چشم به ضد حملات سریع خود داشت در چند نوبت مدافعین تیم امید را غافلگیر کرد که خروج های به موقع رحمتی و پوشش سایر بازیکنان سد راه بازیکنان بحرین شد. در دقایق پایانی نیمه اول، ارسال غلامرضا رضایی از راست با بغل پای دقیق انصاریفرد کامل شد تا تیم امید کشورمان نیمه اول را با برتری به رختکن برود.