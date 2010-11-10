نمایشگاه عکس"خانه دوست" در عمارت ساعت تبریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نمایشگاه بین المللی عکس "خانه دوست" با موضوع مناسک انسان ساز حج، به طور همزمان در تبریز و 110 شهر ایران و کشورهای آلمان، مالزی، قزاقستان، ازبکستان، بوسنی و هرزگوین، سوریه، افغانستان، انگلستان و فرانسه برگزار شده است .

بنابر این گزارش در این نمایشگاه ها، 33 اثر برگزیده از تعداد شش هزار و 335 عکس که حاصل کار عکاسان برجسته و شناخته شده ایرانی دارای رتبه های برتر ملی و بین المللی آقایان علیرضا عطاریانی، حسین کامشاد و محمود بازدار بوده به نمایش گذاشته شده است .