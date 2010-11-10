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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

نمایشگاه عکس"خانه دوست" در عمارت ساعت تبریز برپا شد

نمایشگاه عکس"خانه دوست" در عمارت ساعت تبریز برپا شد

تبریز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بین المللی عکس "خانه دوست" در محل سابق شهرداری تبریز در عمارت ساعت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نمایشگاه بین المللی عکس "خانه دوست" با موضوع مناسک انسان ساز حج، به طور همزمان در تبریز و 110 شهر ایران و کشورهای آلمان، مالزی، قزاقستان، ازبکستان، بوسنی و هرزگوین، سوریه، افغانستان، انگلستان و فرانسه برگزار شده است.

بنابر این گزارش در این نمایشگاه ها، 33 اثر برگزیده از تعداد شش هزار و 335 عکس که حاصل کار عکاسان برجسته و شناخته شده ایرانی دارای رتبه های برتر ملی و بین المللی آقایان علیرضا عطاریانی، حسین کامشاد و محمود بازدار بوده به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است این نمایشگاه با همکاری شهرداری تبریز و موسسه فرهنگی هنری نوای نی از اول ذی حجه به مدت 10 روز تا 27 آبان ماه دایر بوده و علاقمندان می توانند از ساعت هشت صبح الی شش بعداز ظهر در محل عمارت ساعت، تالار هنرهای معاصر از آن بازدید کنند.

کد مطلب 1189251

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