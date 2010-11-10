اختلافات مردم با منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دومین سفر استانی در دور جدید است و مسائلی که در این سفر و سایر سفرها تعقیب می شود، ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی و آشنایی بیشتر با مجموعه مسائل قوه قضائیه در استان و بررسی مسائل از نزدیک دارد.

وی بیان کرد: همچنین در این سفر مسائل مشترک بین سیستم قضایی و دستگاههای دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هرجا نیاز به ارتباط بیشتری است، تصمیم گیری می شود.

محسنی اژه ای بیان داشت: در خصوص استان نیز موضوعاتی که مربوط به زمین و منابع طبیعی و محیط زیست است مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص زمینهای مورد اختلاف مردم و منابع طبیعی و سایر دستگاهها با سازمانهای مربوطه نشستهایی برگزار می شود.

دادستان کل کشور اظهار امیدواری کرد:‌ در این سفر قدم خوبی برای حل مشکلات مردم و همچنین منابع طبیعی استان برداشته شود.