سرطانهای سینه و پروستات از شیوع بالایی در ایران برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی یعقوبی روز چهارشنبه در حاشیه پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ایران در هتل المپیک تهران گفت: برای آمارگیری در خصوص سرطان در کشور باید یک وزارتخانه تشکیل شود. این امر مستلزم تشکیلات است و باید در سراسر کشور مورد توجه و همت مسئولان مربوطه قرار گیرد.

این متخصص جراحی عمومی گفت:‌ آمار دقیقی از میزان افراد مبتلا به سرطان در کشور وجود ندارد و آنچه در برخی محافل گفته می ‌شود آمار آمریکایی است که در کتابهای درسی پزشکی آمده است.

وی شیوع سرطان در کشور از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هم ‌اکنون سرطان دستگاه گوارش اهمیت زیادی دارد و از نظر آمار در بالاترین ردیف قرار دارد.

یعقوبی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه سرطان سیستم عصبی و لنفاوی در کشور کمتر از سایر سرطانها است،‌ گفت:‌ سرطان سینه در زنان و سرطان پروستات در مردان که بیشتر در بزرگسالی رخ می‌دهد از شایعترین سرطانها به شمار می‌آید.

رئیس پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ایران اظهار کرد:‌ در دستگاه گوارش سه نوع سرطان نظیر سرطان مری،‌ معده و کولون وجود دارد و سایر اجزای دستگاه گوارش از نظر سرطان شیوع کمتری دارند.

وی درباره علائم سرطان دستگاه گوارش گفت: هر علامتی که به صورت یکباره و بدون هیچ دلیل یا پیشینه خاصی در سنین بالای 50 سال مانند تهوع و درد شکم در افراد رخ دهد و بیش از یک هفته به طول انجامد از موارد حساسیتی به شمار می‌آید که در این شرایط فرد مبتلا باید به پزشک مراجعه کند.

این متخصص جراحی عمومی با اشاره به شیوع سرطان در برخی از مناطق کشور، تاکید کرد: به همین دلیل باید برنامه ‌ریزیهای دقیق برای تشخیص سرطان انجام شود.

یعقوبی گفت: غفلت، نا آگاهی و ترس مردم از بیماری از دلایلی است که سرطان دیر تشخیص داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تغذیه در ایجاد سرطان معده و مری از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: در حوزه درمان سرطان در کشور با مشکلی مواجه نیستیم. ضمن اینکه شیمی درمانی، رادیوتراپی و اعمال جراحی داخل کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.