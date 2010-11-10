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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

انبار برنج آمل دچار آتش سوزی شد

انبار برنج آمل دچار آتش سوزی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عملیات و آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل روز چهارشنبه از آتش سوزی انبار برنج این شهرستان در قسمت اطاقک باسکول خبر داد.

مهدی محبی دقایقی پیش به مهر گفت: این آتش سوزی خوشبختانه به ساختمان اصلی انبار برنج سرایت نکرد و با حضور بموقع نیرو های تیم اطفای حریق این آتش سوزی به سرعت مهار شد.

وی افزود: کارگران این انبار نخاله های موجود در محوطه حیاط انبار را در نزدیک اطاقک باسکول آتش زدند، که در اثر این بی احتیاطی با سرایت آتش به سقف ،اطاقک باسکول این انبار دچار حریق شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از اطلاع از طریق سامانه 125 ، نیروهای تیم اطفای حریق از ایستگاه 4 نزدیکترین ایستگاه به محل حریق ، اعزام شدند و توانستند بموقع آتش را مهار کنند.

وی تاکید کرد : آتش به انبار اصلی سرایت نکرده و به هیچ وجه انبار اصلی خسارت ندید.

مدیرعملیات و آموزش وپیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل همچین از آتش سوزی دیگری همزمان با حریق در انبار برنج خبر داد و اظهار داشت: یک دستگاه منزل مسکونی واقع در بلوار بسیج در اثر داغ شدن سیم کشی برق سقف این منزل مسکونی دچار حریق شد.

به گفته محبی ، رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب سیم برق بدون حفاظ مطمئن ،موجب گرم شدن سیم در اثر جریان برق و شعله ور شدن روکش آن شده و چوب سقف در نقطه تماس سیم با چوب ، آتش گرفت.

وی افزود: سوختن کیسه های برنج ، سقف اتاق پذیرایی و آب گرفتگی و دود گرفتگی دیوار منزل از جمله خسارت های وارده در این آتش سوزی بوده است.

کد مطلب 1189261

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