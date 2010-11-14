فهم متون علوم انسانی نیازمند ابزارهای آموزشی جدید است

دکتر رحمان قهرمانپور در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و شیوه مطالعه وی از این متون گفت: متون علوم انسانی برخلاف علوم دقیقه احتیاج به تفسیر روز و بسط و مذاکره دارد و گفته میشود که نقش استاد و بحث و جدل در علوم انسانی مهمتر ازاین موارد درعلوم دقیقه است. نه اینکه در علوم دقیقه در مهندسی و پزشکی استاد مهم نباشد ولی در علوم انسانی مهمترند. به یک تعبیر وقتی این متون را میخوانید اصطلاحاً گفته میشود پیش فرضها و پیش ذهنیت شما و رویکردهای شخصیای که دارید در درک ازمتون دخالت دارند.
وی افزود:اما اینکه چه جوری یک متن را مورد خوانش قرار دهیم این بستگی به سطح دانش و تخصص طرف دارد. شیوههایی که دانشجویان متنی را مطالعه میکنند با شیوههای یک متخصص وقتی که متنی را مطالعه میکند متفاوت است. یک متخصص با توجه به تخصصش و تسلطش در متون به طبع دنبال مسائل دیگری در خوانش این متون است ولی وقتی شما به عنوان یادگیری به متنی مراجعه میکنید این یک بحث دیگری است. در خوانش دانشجویان بیشک مسئله یادگیری مطرح است تا اجتهاد و انتقاد و نظر دادن درباره آن متون.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تصریح کرد: نکتهای که در محافل دانشجویی بحث میشود این است که آیا دانشجویان کتابی را که میخوانند تا چه اندازه یاد میگیرند و میفهمند که نظریه پرداز چه میگوید بعد بتوانند انتقاد کنند. اما آنچه که بطور معمول در جامعه ما رایج است افراد قبل از اینکه متنی را مطالعه کنند شروع میکنند به نقادی و نقد کردن آن متن و نوعی ایرادگرفتن از آن. لذا اینکه ما با چه کدهایی علوم انسانی را مطالعه میکنیم بستگی به سطح سوار فرد و خواسته او از کتاب دارد.
قهرمانپور در مورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه میکند همچنین اظهارداشت: به طبع کتابهایی که جدید هستند و ایدههای جدید میدهند در همه آنها احتیاج است که بیشتر از چند بار خوانده شوند. بهخصوص اگر به زبان اصلی باشند. البته چنین کتابهایی کم هستند. مثل کتابهای مرجع و پایه رشتههای خاص که باید حتی بیش از ده بارخوانده شوند. ولی بطور کلی این هم بستگی به سطح دانش فرد دارد اما بطور معمول در سطح دانشجویی یک امر طبیعی است که دیگرباید دوسه بار یک متن را خواند چرا که در بار اول خیلی متوجه عمق متن نمیشویم و از منظر هرمنوتیکی میگویند آموختن دانش یک امر دوْری است. یعنی شما باید یک متن را بخوانید و دوباره بخوانید تا اینکه مرتب به دانشتان اضافه بشود. به عبارت بهتر یادگیری یک امر خطی نیست یک امر دوْری است.
سردبیر همشهری دیپلماتیک درادامه خاطرنشان کرد:مابه دور زدن و بازگشت به مطالب از پیش خوانده احتیاج داریم که آنها را در ذهنمان حلاجی و تفسیر و تحلیل بکنیم تادرک جدیدی از متن داشته باشیم. به همین دلیل است که شما میبینید که کتابهای مهم تاریخی در مورد فلاسفه و اندیشمندان مهم شاید دهها کتاب درباره آثار آنها نوشته شده باشند و از منظرهای مختلف نگاه کردهاند به اینکه طرف چه گفته است.
این محقق و پژوهشگر در مورد شیوه یادداشتبرداریهایش از متون مطالعه شده هم گفت: این هم بستگی به افراد دارد که از کدام منظر میتوانند راحتتر مطالب را یاد بگیرند. بعضیها قدرت بصریشان بیشتر است و نیاز دارند ببینند و از طریق دیدن یاد میگیرند. بعضیها قدرت شنوایشان خوب است و از طریق شنیدن یاد میگیرند. بعضیها هم از طریق نوشتن یاد میگیرند. ممکن است بعضیها هم از طریق همه اینها یاد بگیرند و بسته به متن فرق دارد. برای مثال وقتی شما میخواهید زبان یاد بگیرید نحوه شنیدن وحس شنیداری خیلی مهم است ولی در یادگیری یک متن فلسفی هم حس شنیداری مهم است و هم حس بصری و هم نوشتن مهم است. این بستگی به شیوههای آموزش دارد .
قهرمانپوردر پایان یادآورشد: الان در دنیا در علوم انسانی خیلی از روشهای بصری و از الگوهای هندسی و از اشکال استفاده میکنند. این هنوز متأسفانه در سیستم آموزشی ما جا نیفتاده است. یعنی سیستم آموزشی ما در علوم انسانی یک روشی است که یک فردی روی صندلی مینشیند و حرف میزند و دانشجو بایستی گوش کند. سیستم ما هنوز با شکل و گرافیک و اینجور چیزها خیلی میانه خوبی ندارد. لذا میخواهم بگویم درآموزش کنونی در دنیا از همه این روشها بسته به استعداد افراد استفاده میشود. یعنی وقتی از همه این روشها استفده شود افراد بهتر میتوانند مطالب را فرا گیرند.
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