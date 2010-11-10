75 درصد مصوبات سفر دولت در آمل اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرستان آمل در دو سفر اول و دوم دولت در مجموع 128 پروژه مهم در بخشهای عمرانی، تولیدی، خدماتی و زیرساختی با اعتبار 580 میلیارد ریال داشت.

وی افزود: حدود 95 درصد پروژه های دور اول و 50 درصد اول پروژه های دور دوم سفر هیئت دولت به آمل اجرایی شد.

فرماندار آمل همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست در آستانه دور سوم سفر دولت به این شهرستان پروژه های پیشنهادی خود را هرچه سریعتربه فرمانداری اطلاع دهند.

اکبرزاده از تشکیل کمیته استقبال سفر دولت و حضور نماینده دولت به شهرستان آمل خبر داد و ادامه داد: امیدواریم شهرستان آمل بتواند در دور سوم سفر هیئت دولت به مازندران پروژه های خوبی را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه بخش جدید امامزاده عبدالله (ع ) به عنوان چهارمین بخش در تقسیمات شهرستان آمل آغاز به کار خواهد کرد و تصریح کرد: جلسه شورای اداری شهرستان نیز در آستانه مبارکه امامزاده عبدالله (ع) با حضور یکی از وزرای دولت تشکیل خواهد شد.

فرماندار آمل خاطرنشان کرد: دو سالن ورزشی در شهرک نبوت و شهرک مروارید و پل روگذر امامزاده عبدالله آمل از مصوبات سفر دولت به مازندران در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: در سفر سوم دولت به مازندران در خصوص کندی روند ساخت پروژه استادیوم ورزشی پنج هزار نفری این شهرستان تصمیم گیری خواهد شد.