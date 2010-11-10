بزرگان مذاهب برای ناکامی دشمن در ایجاد اختلاف تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نامه که به امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسیده با اشاره به مشکلات و تهدیدهای امت اسلامی در سده گذشته و تحولات حساسی که موجب شکل گیری امت اسلامی شده آمده است: استعمار و اجانب فهمیده‌اند که اگر مسلمانان به بنیان‌های اصیل خود که همانا عقل و عمل است بازگردند و ارزشهای دینی خود را تجدید کنند می‌توانند بار دیگر حاکمیت جهان را به دست گیرند.



در ادامه نامه آمده است: دشمنان اسلام علیرغم بن بست‌ها و شکست‌های مختلفی که در درون خود مشاهده کرده‌اند، برنامه‌ریزی دقیقی برای ایجاد توطئه علیه مسلمانان فراهم نموده‌اند و با تمام امکانات مادی و معنوی و از هر مسیری تلاش می‌کنند در بنیان امت اسلامی خللی وارد کنند.



جامعه مدرسین در ادامه این نامه آورده است: از سوی دیگر وجود ارتباط حسنه بین مذاهب، گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی سابقه دیرینه‌ای دارد و این مهم برای دشمنان اسلام قابل تحمل نبوده و مخالف مصالح آنان است. از این رو تلاش می‌کنند این الفت و ارتباط حسنه را به بهانه‌های مختلف به شکست برسانند. اما مراکز اسلامی، بزرگان مذاهب و فرق و همه علمای اسلام باید تلاش کنند این فتنه دشمنان نیز ناکام بماند.



در ادامه این نامه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مهمترین تشکل دینی شامل ده‌ها نفر از مراجع و مجتهدان، با اطلاع از مواضع گرانقدر شما در مورد وحدت و استقبال صریح از فتوای مهم مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله خامنه‌ای مبنی برحرمت توهین به صحابه و همسران نبی مکرم اسلام نهایت تقدیر و تشکر خود را اعلام کرده و از خدای متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستار است.



در این نامه با اشاره به احتمال بروز فتنه‌ای بزرگ در عالم اسلام و درایت رهبر جمهوری اسلامی ایران در دفع آن آمده است: علمای بزرگ اسلام همواره در راستای اهداف والای پیامبران الهی کوشیده‌اند و تلاش نموده‌اند امت اسلامی را از هرگونه فتنه نجات داده و راه اعتدال را نشان دهند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان نامه با ارائه پیشنهاداتی به جامعه الازهر مصر از این جامعه دعوت کرده است ارتباط خود را با سایر مراکز دینی اسلامی گسترش دهد.



در ادامه پیشنهادات جامعه مدرسین بیان شده است: تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور ایجاد ارتباط علمی بین بزرگان و علمای حوزه علمیه قم و جامعه الازهر می‌تواند گام بزرگی در راستای حفظ اتحاد جامعه اسلامی بردارد. همچنین تشکیل جلسات علمی در این راستا به شناخت بیشتر از تفکرات حاکم کمک می‌کند.



جامعه مدرسین در پایان با اشاره به اختناق حاکم در مصر ابراز امیدواری کرده است امت بیدار مصر با شکستن این فضا بیشتر از گذشته در معادلات سیاسی جهان اسلام تاثیرگذار باشند.