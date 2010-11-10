انتقاد از گرانی کالاهای اساسی/ پرونده کوی دانشگاه به نمایندگان مجلس ارائه شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس در اخطار قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت در بخش اقتصادی گفت: هنوز قانون هدفنمدی یارانه ها را اجرا نکرده ایم اما گرانی افسارگریخته ای گریبان ملت را گرفته است.

وی گفت: این در حالیست که خیلی ها می گویند ما دنبال کالاهای لوکس نیستیم بلکه های اساسی هم گران شده اند همچنین کالاهایی که ربطی به هدفمندی ندارد مشمول این گرانی شده است.

وی گفت: مثلا در استان ما که معدن نمک زیاد است، نمک از بسته ای سیصد تومان به نهصد یا هزار تومان رسیده است، دولت باید به وضعیت مواد غذایی دقت بیشتری کند که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها با آن پدیده "بهمنی" که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد مواجه نشویم.

کواکبیان گفت: این در حالیست که وظیفه تنظیم بازار بر عهده همین وزارتخانه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در تذکری به صدا و سیما گفت: بهتر است صدا و سیما به دنبال نقاط ضعف نمایندگان نباشد در عین حال به سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور که بسیار شاز و مسئله دار و غیر تخصصی حرف می زند بپردازد اگر این حرفها را ما بزنیم خیلی خودجوش ، هم تظاهرات می شود وهم صدا و سیما مفصل حمله می کند.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نامه های فراوانی در آستانه روز دانشجو به فراکسیون دانشجویان رسیده است که خواهش می کنم بررسی شود.

وی از لاریجانی خواست تا به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کند نتیجه پیگیری پرونده حمله کوی دانشگاه تهران را به هیئت رئیسه ارائه کند تا رئیس مجلس نیز آن را در اختیار نمایندگان بگذارد.