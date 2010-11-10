ایجاد راههای در آمدی پایدار در سیستان و بلوچستان الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رجبعلی شیخ زاده عصر چهارشنبه در جلسه درآمدی استان سیستان و بلوچستان اظهارداشت: توسعه منطقه ای باید مبتنی بر استفاده بهینه و درآمدزا از منابع آن منطقه طراحی شود در غیر این صورت توسعه پایدار و درون زا در استان اتفاق نخواهد افتاد.

شیخ زاده بر یافتن راهکارهای لازم برای ایجاد درآمد پایدار در منطقه تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان، ایجاد درآمد پایدار برای استان را در گرو ایجاد منابع درآمدی پایدار دانست.

وی گفت: علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود به نیازهای نامحدود انسانی است که بخشی از این علم به توسعه جوامع پرداخته است و نگاه عمیق به منابع، نیازها و چگونگی پایداری منابع و پاسخگویی به نیازهای جدید دارد.

شیخ زاده بیان داشت: ضروری است برای رغبت مودیان مالیاتی برای خوداظهاری و همکاری در وصول مالیات بر ارزش افزوده فرهنگ سازی شود.

معاون برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان، مردمداری و رعایت حقوق افراد کم درآمد در وصول مالیات و اجرای عدالت مالیاتی را مورد توجه قرار داد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهارداشت: مجموع درآمدهای عمومی استان سیستان و بلوچستان در شش ماه نخست امسال استان 67 میلیارد و 306 میلیون تومان معادل 99 درصد سهمیه مصوب درآمدهای سال 89 است.

محمد ابراهیمی بیان داشت: سهمیه شش ماه نخست استان از درآمدهای مصوب امسال 68 میلیارد و 809 میلیون تومان بوده است.

دبیر ستاد درآمد سیستان و بلوچستان، درآمد مصوب استان در سال 89 را 133 میلیارد و 318 میلیون تومان اعلام کرد.

