30 هزار زائر فرانسوی راهی حج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، سه سازمان فرانسوی در راستای تسهیل اعزام حجاج با سازمانهای مختلفی در فرانسه همکاری می‌کنند تا فرآیند اعزام زائران خانه خدا تسهیل شود.

آمار اعلام شده 30 هزار مسلمان فرانسه دربرگیرنده مسلمانان فرانسوی است نه مسلمانانی که از کشورهای افریقای شمالی، الجزیره، مراکش و یا تونس در این کشور سکونت دارند.

حدود 42 هزار جزوه درباره اطلاعات حج از سوی دولت فرانسه میان زائران فرانسوی توزیع شده‌اند. دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است که قصد دارد در مکه یک دفتر کنسولی راه‌اندازی کند تا بتواند به امورات مسلمانان و مشکلاتی که احتمال دارد با آن روبه‌رو شوند رسیدگی کند.