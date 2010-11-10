توسعه اراضی زراعی در ایران امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگارمهر در اصفهان، محمدرضا نریمانی ظهر چهارشنبه در همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم افزود: به همین دلیل اراضی کشاورزی در برخی زا مناطق در حال حذف شدن است.
وی با اشاره به اینکه از بعد از انقلاب تاکنون در اصفهان سالانه 1.5 متر از آبهای زیرزمینی کاهش یافته اظهار داشت: بر اساس آمار به دست آمده در حال حاضر حدود 45 متر از این میزان آب کاهش یافته است.
نریمانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ارزش آب در تولیدات بخش کشاورزی صفر است، اظهار داشت: حدود هزار تن آب مصرف میکنیم تا بتوانیم یک تن محصول را به دست آوریم.
وی ادامه داد: در راستای تولیدات توجه به مباحث زیست محیطی را نیز فراموش کردهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه پیش بینی میشود در آینده جمعیت کره زمین به حدود 9 میلیارد نفر برسد، اظهار داشت: افزایش تمایل به زندگی شهرنشینی سبب میشود بخش عظیمی از اراضی کشاورزی دچار تغییر ساختار شوند.
وی با بیان اینکه در همین راستا تقاضا برای مصرف آب افزایش مییابد، گفت: در سال 2020 میزان تقاضا در کشورهای در حال رشد 100 درصد افزایش مییابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه کشاورزی پایدار از نظر اجتماعی، اکولوژی و زیست محیطی مطلوب و مناسب است، تاکید کرد: شواهد نشان میدهد الگوی کشاورزی فعلی به کندی به سمت ایمنی غذایی پیش میرود.
نریمانی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر لازم به منظور عرضه محصول تولید شده با کیفیت مشخص جهت اطلاعرسانی کافی به مصرفکننده از دیگر چالشهایی است که مانعی را برای تولید محصول پایدار ایجاد کرده است.
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