به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این نشست که همزمان با روز کتاب و کتابخوانی برپا می‌شود علاوه بر نویسنده کتاب، سعید شریفی، نسرین نیکنام، علی‌الله سلیمی و اعضاء کارگاه داستان‌نویسی خانه فرهنگ دولت‌آباد حضور خواهند داشت.

مجموعه داستانی "کتاب همین است که هست" شامل 13 داستان کوتاه است که اکثر آنها از درون‌مایه‌ای اجتماعی و روانشناختی برخوردارند.

شوم تر از آن چه در آنیم ، جمعه ها شراب کارساز است ، بیا جدی حرف نزنیم، من ماهی سقنقورم، صحنه مراد، کاش روز این قدر روشن نبود از جمله داستانهای این کتاب به‌شمار می‌آیند.

نشست نقد مجموعه داستان "کتاب همین است که هست" ساعت 16 در خانه فرهنگ دولت آباد به نشانی شهر ری، فلکه اول دولت آباد، شهرک وحدت،‌ خیابان دهخدا، کوچه شهید دریابیک، کوچه شهید رمضانی، شماره 50 برگزار می‌شود.

