یارانه نقدی زنجان و کرمانشاه تا ساعت 24 امشب پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی افزود: سرپرستان خانوار متقاضی دریافت یارانه در استانهای زنجان و کرمانشاه تا ساعت 24 امشب منتظر باشند تا یارانه نقدی علی الحساب 81 هزار تومان به ازای هر نفر از افراد خانواده شان به حساب آنها پرداخت شود.

وی با بیان این که واریز نقدی یارانه ها بر اساس برنامه تنظیمی و به صورت دقیق صورت گرفته است، افزود: با پرداخت یارانه نقدی سرپرستان متقاضی در سه استان باقیمانده واریز نقدی یارانه ها در سراسر کشور با موفقیت پایان می یابد.

مرادی اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها را موفق خواند و تصریح کرد: مردم باید منتظر باشند تا چگونگی اجرای مراحل بعد به صورت رسمی اعلام شود.





