5 تن گوشت منجمد احتکار شده در زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مراد جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با کار اطلاعاتی صورت گرفته توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، دو انبار احتکار کالا شناسائی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با همکاری اداره کل تعزیرات از این دو انبار بازدید به عمل آمد.

جانشین انتظامی استان زنجان ادامه داد: در بازرسی های به عمل آمده از این دو انبار پنج تن گوشت منجمد، پنج هزار و 88 قوطی رب گوجه فرنگی یک کیلوئی، 49 حلب رب پنج کیلوئی، هزار و 200 کارتن پودر رخت شویی کشف و ضبط شد.

سرهنگ جعفری افزود: در همین راستا با تلاش ماموران کلانتری 13 شهرستان زنجان نیز دو هزار و 250 کیلوگرم کودشیمیایی کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای کشور پر برکت دانست و گفت: پلیس با کسانی که بخواهند در اجرای این طرح کارشکنی کنند و با احتکار مایحتاج مردم قیمت ها را بالا ببرند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.