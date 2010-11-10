نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز عراق بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه الوطن چاپ عمان موضوع اختلافات سیاسی احزاب عراقی درباره تشکیل دولت جدید را موضوع روز کاریکاتور خود قرار داده است. در این کاریکاتور رهبران گروه های سیاسی عراق در حال نزاع و درگیری فیزیکی با یکدیگر هستند و درهمین حال شهروندان عراقی نظاره گر آنها هستند.

روزنامه الوطن عربستان نیز به موضوع خرید آراء در انتخابات پارلمانی اردن اشاره کرده است. در این کاریکاتور یک اردنی که نماد نامزدهای انتخاباتی اردن است با استفاده از قلاب آویخته به پول به دنبال صید آدم ها یعنی خرید آراء آنها به نفع خود است.

روزنامه الاتحاد امارات نیز به سفر باراک اوباما به هند توجه کرده است. در این کاریکاتور اوباما خسته و مضطرب در حال بازگشت از سفر به هند که یک فیل نماد آن است می باشد و از سوی دیگر جمهوریخواهان نیز که نماد آنها فیل است و در پایتخت آمریکا قدرت را در دست دارند با حالتی شیطنت آمیز به اوباما می نگرد.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی نیز به موضوع اختلافات داخلی جنبش های فتح و حماس و بهره برداری رژیم صهیونیستی از این اختلافات در راستای منافع خود پرداخته است. در این کاریکاتور جنبش های فتح و حماس از یکدیگر رویگردان هستند و حال آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با خیالی آسوده بر روی گهواره اختلافات خوابیده است.

روزنامه البیان چاپ امارات نیز اوضاع نابسامان امنیتی عراق را تیتر یک کاریکاتور خود قرار داده است. در این کاریکاتور تروریسم در عراق به شکل یک گورکن به تصویر کشیده شده است که در یک دست آن بیل و در دست دیگر ساطور خونین قرار دارد و بر سر یک قبر خالی که بر روی سنگ آن نوشته شده "ورود مجانی به قبر" ایستاده است. این کاریکاتور بیانگر گسترش حملات تروریستی در عراق و افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آن است.