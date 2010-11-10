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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

ارزش بورس تهران 3515 میلیارد ریال افزایش یافت

ارزش بورس تهران 3515 میلیارد ریال افزایش یافت

درآخرین روز کاری هفته جاری سهامداران در 9 هزارو 266 بار معامله 129 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 427 میلیارد و 910 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،کارگزارن بازار سرمایه در نوزدهمین روز  آبان‌ماه جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدندکه ارزش بازار سهام به 855 هزار و 774 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز گذشته 3515 میلیارد ریال معادل41/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 75 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 113 واحد را نشان می دهد. شاخص 30 شرکت برتر با رشد 4/6 واحدی در عدد 1071 واحد باقی ماند.

 

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 44 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 18 آبان ماه امسال 109 واحد افزایش داشته است.


شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 36 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 48 واحد رشد دارد.

 

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص با افزایش 210 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 774 واحد توقف کرد.

 

همچنین شاخص صنعت با رشد 73 واحدی نسبت به روز سه‌شنبه در عدد 13 هزار و 662 واحد متوقف شد.

کد مطلب 1189291

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