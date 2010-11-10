به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از پایگاه النهرین، "محمود عثمان" تاکید کرد: هیئتی از مجلس سنای آمریکا به ریاست "جان مک کین" در دیدارش ازعراق به کردها و برخی گروههای دیگر ابلاغ کرده که مخالف تصدی پست ریاست جمهوری مجدد "جلال طالبانی" برعراق هستند.

وی افزود: آمریکایی ها برای راضی کردن فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" خواهان چشم پوشی ائتلاف کردستان از این پست و واگذاری آن به فهرست مذکور هستند.

عثمان تاکید کرد: فشارهای آمریکا علیه کردها که در نزدیک کردن دیدگاه گروههای عراقی نقش به سزایی دارند ناخوشایند است زیرا دستیابی کردها به پستها مطابق با حق قانونی آنها براساس نتایج انتخابات است نه براساس سهمیه بندی پستها.

این عضو ائتلاف کردستان بیان داشت: ما مخالفت دخالت آمریکا در امورعراق هستیم و این دخالتها قابل قبول نیست.

شایان ذکر است که ائتلاف کردستان، فهرست العراقیه و شخصیتهای سنی خواهان دستیابی به پست ریاست جمهوری عراق هستند، اما کردها بر تصاحب این پست اصرار دارند و نامزد خود "جلال طالبانی" را نیز معرفی کرده اند.