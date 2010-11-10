منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد محل برگزاری دیدار تیم‌های نفت و راه‌آهن‌ گفت: از سازمان لیگ درخواست کردیم با توجه به اینکه زمین ورزشگاه اکباتان شرایط مطلوبی ندارد، بازی ما با تیم راه‌آهن در ورزشگاه دستگردی برگزار شود که سازمان لیگ هم تنها برای این مسابقه با درخواست ما موافقت کرد.

وی با بیان اینکه تیم نفت در لیگ دهم فراز و نشیب زیادی داشته، ادامه داد: این صحبت‌ها تکرار مکررات است اما در ابتدای فصل زمان لازم را برای جذب نفرات مدنظرمان نداشتیم و به همین دلیل در برخی از پست‌ها با کمبود بازیکن مواجه هستیم. ضمن اینکه تساوی‌های زیاد هم به سود تیم ما نبوده است.

مدیرعامل باشگاه نفت که از نتایج این تیم تا پایان هفته چهاردهم رضایت کاملی ندارد، اضافه کرد: انتظار ما از تیم بیشتر از این بود اما در قیاس با تیم‌های دیگر که سرمایه‌گذاری بسیاری داشته‌اند، نتایج تیم تاحدودی قابل قبول است. البته بسیار امیدواریم با پیروزی در بازی با را‌ه‌آهن و بازی پایان نیم فصل برابر ذوب‌آهن و شاهین، نیم فصل را با کسب جایگاه مطلوب به پایان برسانیم.

قنبرزاده با اشاره به اینکه 3 بازیکن این تیم از همین امروز در فهرست بازیکنان مازاد هستند اما صحیح نیست نامشان را اعلام کند، در پایان گفت: در نیم فصل دوم نفرات‌مان با تجربه‌تر شده و بازیکنان جدیدی را هم به خدمت خواهیم گرفت و احتمال جابه‌جایی بازیکنان ما با نفرات تیم‌های دیگر وجود دارد. در مجموع شاهد یک نفت جدید در نیم فصل دوم خواهید بود.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و راه‌آهن شهرری در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور ساعت 15 عصر روز جمعه با قضاوت بابک وسیله‌بر در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.