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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

"جن‌گیر" جمعه 21 آبان‌ماه به اجراهای خود پایان می‌دهد

"جن‌گیر" جمعه 21 آبان‌ماه به اجراهای خود پایان می‌دهد

نمایش "جن‌گیر" نوشته و کارگردانی کوروش نریمانی جمعه 21 آبان‌ماه به اجراهای خود در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "جن‌گیر" که یکی از پرمخاطب ترین نمایش‌های تئاتر ایران طی دو سال گذشته بوده 21 آبان‌ماه اجراهای خود را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به پایان می‌رساند. این نمایش نوشته و کار کوروش نریمانی در فضایی کمدی داستان مواجهه دو انسان با چند جن را روایت می‌کند.

سیامک صفری، ژاله صامتی، خسرو شهراز و فروغ قجابگلی از بازیگران این نمایش هستند. نمایش "جن‌گیر" ساعت 20:30 به صحنه می‌رود.

 

کد مطلب 1189307

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