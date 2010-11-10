به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "جن‌گیر" که یکی از پرمخاطب ترین نمایش‌های تئاتر ایران طی دو سال گذشته بوده 21 آبان‌ماه اجراهای خود را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به پایان می‌رساند. این نمایش نوشته و کار کوروش نریمانی در فضایی کمدی داستان مواجهه دو انسان با چند جن را روایت می‌کند.



سیامک صفری، ژاله صامتی، خسرو شهراز و فروغ قجابگلی از بازیگران این نمایش هستند. نمایش "جن‌گیر" ساعت 20:30 به صحنه می‌رود.



