نمایشگاه بین المللی قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این نمایشگاه در زمینی به مساحت 9 هزار متر مربع و زیربنای 5 هزار مربع ساخته شده که برای احداث آن 42 میلیارد ریال هزینه شده است.

نمایشگاه بین المللی قزوین دارای دو سالن بازیربنای 3600 متر مربع ، یک سالن با ظرفیت 150 نفر جهت برگزاری همایش های تخصصی و ساختمان اداری با زیربنای 300 متر مربع، طرح مطالعات احداث این نمایشگاه از نیمه دوم سال 87 آغاز شده و 3 میلیارد و 400 میلیون ریال از هزینه ساخت آن توسط مرکز توسعه تجارت ایران تامین شده است.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی پس از افتتاح این نمایشگاه در جلسه با کارکنان سازمان بازرگانی قزوین شرکت کرد.