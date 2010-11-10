عفو بین الملل خواستار محاکمه بوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سازمان "جرج بوش" را بدلیل صدور مجوز برای سازمان سیا برای شکنجه زندانیان به شیوه غرق مصنوعی، مقصر شناخته و خواستار محاکمه وی در این رابطه شد.

"راب فریر" سخنگوی عفو بین الملل با بیان این مطلب اعلام کرد دولت "باراک اوباما" موظف است گامهای لازم را برای تنبیه قانونی رئیس جمهوری پیشین آمریکا بردارد. بوش در کتاب خاطرات خود که روز گذشته منتشر شد اعتراف کرده که دستور شکنجه زندانیان گوانتانامو به شیوه غرق مصنوعی را شخصا به سیا داده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین خواستار تشکیل کمیته مستقلی برای تحقیق در مورد جنایات بوش علیه بشریت در جریان اقدامات دولت وی به بهانه "مبارزه با تروریسم" بین سالهای 2001 تا 2009 میلادی شد.

این در حالی است که انتشار کتاب خاطرات بوش، انتقادهای جدیدی را علیه وی به راه انداخته است. از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر "لیبرتی" قانونی شدن شکنجه به شیوه غرق مصنوعی در دوران بوش را محکوم و اعلام کرده که وی به نام دفاع از آزادی به دروغ بافی و شکنجه و جنایت پرداخته است.

بوش در بخشی از کتاب خاطرات خود با نام "مقاطع تصمیم گیری" اعتراف کرده که دستور بازجویی از "خالد شیخ محمد" از مظنونین دست داشتن در حملات 11 سپتامبر 2001 را با روش غرق مصنوعی به سیا داده است. بر این اساس این مظنون 183 بار توسط ماموران سیا مورد شکنجه به همین روش قرار گرفته است.

گفتنی است بدنبال اعتراضهای جهانی بازجویی از زندانیان به شیوه غرق مصنوعی از دستور کار سازمانهای امنیتی آمریکا خارج شده و کنگره آمریکا نیز قانونی را مبنی بر ممنوع بودن این شیوه به تصویب رسانده است. روش غرق مصنوعی، روشی است که در آن سر فرد زندانی را پوشانده و بعد بر روی او آب ریخته و او را در شرایط غرق شدن قرار می دهند.