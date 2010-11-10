ادبیات فارسی تجلی ‌گاه روح انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش‌های میان رشته ‌ای در دانشگاه بیرجند به امر تحقیق و پژوهش در انجام مطالعات علمی تاکید کرد و اظهار داشت: تحقیق لازمه عقل است و عقل نیز حق‌اندیش و حق ‌گراست از این رو باید از طریق تحقیق پاسخ پرسش‌هایی حقیقی عقل را جستجو کرد.

وی اضافه کرد: بهترین راه انجام تحقیق را قرآن به آموخته که همان سوال کردن است و انسان را به عقل گرایی و اندیشیدن دعوت می‌ کند.

امام جمعه بیرجند پژوهش را جز بافت انسان دانست و افزود: کل جهان هستی میدان تحقیق و پژوهش است و باید از این قدرت عظیم حداکثر استفاده را کنیم.

رضایی قرآن را تجلی ادبیات انسانی به تمام معنا دانست و گفت: هرچند قرآن کتابی علمی خاصی نیست اما شامل همه علوم و مایه هدایت انسان است.

وی تصریح کرد: از طریق متن قرآن می ‌توان تولید علم قرآنی کرد و از این رو مقایسه قرآن با علومی که ضد قرآن هستند یک ظلم بزرگ به قرآن است.

امام جمعه بیرجند بر تفسیر معنوی قرآن در آثار ادبی فارسی تاکید کرد و اظهار داشت: باید به سراغ تفسیر معنوی آثار شاعران بزرگی همچون مولوی، حافظ، سعدی و عطار برویم و از این طریق حقایق ادبیات فارسی را بیان کنیم.