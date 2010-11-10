48 قاچاقچی و قاتل فراری در کرمان دستگیر شدند

سردار چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای ارتقاء سطح امنیت در شرق استان کرمان طرح ذوالفقار در سه مرحله در شهرستانهای بم، ریگان و فهرج در حال اجرا است.

وی گفت: مرحله اول طرح به صورت مخفیانه اجرا شد که در نتیجه 48 نفر قاچاقچی مواد مخدر و قاتل فراری در این مناطق دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از 41 قاچاقچی دستگیر شده در این منطقه بیش از 453 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

این مسئول امنیتی گفت: 26 زندانی فراری و هفت نفر قاتل فراری نیز در این منطقه دستگیر شدند که به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.

رئیس پلیس کرمان گفت: هم اکنون در مرحله دوم این طرح امنیتی هستیم و پاکسازی مناطق جریم خیز همچنان ادامه دارد.

سردارچناریان همچنین از کشف 42 هزار لیتر سوخت قاچاق در این سه شهرستان خبر داد و گفت: یکی دیگر از دستاوردهای این طرح دستگیری 194 تبعه خارجی است.