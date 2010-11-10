امیدهای ایران با شکست بحرین صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان در دومین دیدار مرحله مقدماتی گروه B مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی ، عصر امروز (چهارشنبه) با برتری یک بر صفر مقابل بحرین و کسب 6 امتیاز از دو بازی، صعود خود را به جمع 16 تیم برتر مرحله مقدماتی این رقابتها قطعی کرد.

در این دیدار کریم انصاریفرد در دقیقه 45 +1 تنها گل تیم امید کشورمان را وارد دروازه بحرین کرد ضمن اینکه دوبار در وقت اول تیر دروازه مانع فروپاشی دروازه دو تیم شد.

دربین دو نیمه این دیدار "سعید هاشم" بازیکن تیم بحرین با اعتراض به داور استرالیایی این دیدار برای دومین بار کارت زرد گرفت و از مسابقه اخراج شد تا تیم بحرین 45 دقیقه نیمه دوم را 10 نفره مقابل ایران ادامه دهد.

در نیمه دوم با توجه به 10 نفره شدن تیم بحرین و کسب نتیجه برتری از سوی تیم کشورمان، تاحدودی کیفیت بازی افت کرد و ایران با اندیشه حفظ نتیجه به بازی احتیاطی رو آورد در میانه میدان به حفظ توپ پرداخت تا دروازه حریف کمتر با خطر جدی روبرو شود.

ایران با پیروزی مقابل بحرین 6 امتیازی شد و درصدر گروه B قرار گرفت تا دیدار سوم تیم کشورمان مقابل ویتنام جنبه تشریفاتی پیدا کند. در این گروه ترکمنستان با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ویتنام در مکان دوم ایستاد تا دیدار پایانی بحرین و ترکمنستان تیم صعود کننده این گروه را مشخص کند.

در نیمه دوم دیدار ایران و بحرین علی مرزبان، مهدی دغاغله، ایمان موسوی بازیکنان تعویضی ایران در نیمه دوم بوند که به ترتیب به جای کمال کامیابی نیا ، آرش افشین و محسن مسلمان وارد زمین شدند.