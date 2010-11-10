بومی سازی رشته ارتباطات یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی مسعودی امروز در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: تاسیس دانشگاه ارتباطات و راه اندازی دانشکده های نوین ارتباطی گامی موثر در توسعه ارتباطات انسانی است.

وی افزود: شرط لازم برای ورود به عرصه اطلاع رسانی، آشنایی با روابط عمومی و روزنامه نگاری است تا در کنار رویکردهای مربوط به حوزه دین و ارتباطات با تسلط کامل بتوان وارد عرصه های تبلیغی شد.

مسعودی با بیان اینکه لازم است در زمینه تولید پیام آسیب شناسی جدی در کشور صورت گیرد، تصریح کرد: این برنامه نیازمند پژوهشها و تحقیقات علمی است که باید هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام کنیم.

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره رفتارهای انسان را برآمده از پیامهای رسانه ای دانست و افزود: ما در یک جهان رسانه ای به سر می بریم که رفتارهای انسانها مبتنی بر پیام هایی است که از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان این پیام ها ارسال می شود.

مسعودی به اهمیت مضاعف رسانه ها و روابط عمومی ها در جوامع مدرن اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها برای استفاده صحیح از رسانه ها و وسایل تبلیغی باید به سوی آموزش حرکت کنند و خروج دانشگاهها از حرکت های جزیره ای و پرهیز ار رویکردهای مبتنی بر تربیت محقق ارتباطات به جای روزنامه نگار ، شرایط حرفه ای تری را در جامعه برای توسعه ارتباطات انسانی ایجاد می کند.