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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

امیدعلی مسعودی:

بومی سازی رشته ارتباطات یک ضرورت است

بومی سازی رشته ارتباطات یک ضرورت است

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره به ضرورت بومی سازی رشته ارتباطات تاکید کرد و گفت: شرط لازم برای ورود به عرضه اطلاع رسانی آشنایی با روابط عمومی و روزنامه نگاری است.

به گزارش خبرنگار مهر،  امیدعلی مسعودی  امروز در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: تاسیس دانشگاه ارتباطات و راه اندازی دانشکده های نوین ارتباطی گامی موثر در توسعه ارتباطات انسانی است.

وی افزود: شرط لازم برای ورود به عرصه اطلاع رسانی، آشنایی با روابط عمومی و روزنامه نگاری است تا در کنار رویکردهای مربوط به حوزه دین و ارتباطات با تسلط کامل بتوان وارد عرصه های تبلیغی شد.

مسعودی با بیان اینکه لازم است در زمینه تولید پیام آسیب شناسی جدی در کشور صورت گیرد، تصریح کرد: این برنامه نیازمند پژوهشها و تحقیقات علمی است که باید هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام کنیم.

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره رفتارهای انسان را برآمده از پیامهای رسانه ای دانست و افزود: ما در یک جهان رسانه ای به سر می بریم که رفتارهای انسانها مبتنی بر پیام هایی است که از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان این پیام ها ارسال می شود.

مسعودی به اهمیت مضاعف رسانه ها و روابط عمومی ها در جوامع مدرن اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها برای استفاده صحیح از رسانه ها و وسایل تبلیغی باید به سوی آموزش حرکت کنند و خروج دانشگاهها از حرکت های جزیره ای و پرهیز ار رویکردهای مبتنی بر تربیت محقق ارتباطات به جای روزنامه نگار ، شرایط حرفه ای تری را در جامعه برای توسعه ارتباطات انسانی ایجاد می کند.

کد مطلب 1189330

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