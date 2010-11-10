به خبرگزاری مهر، فروغی داوری جشنوارههای متعددی در حوزه کتاب دفاع مقدس را بر عهده داشت و آثار ارزشمندی در این حوزه از خود به یادگار گذاشته است.
در آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان این دوره از جشنواره، به پاس زحمات چندین ساله وی لوح یادبودی به خانواده و همسر این نویسنده اعطاء خواهد شد.
غلامعلی فروغی سال 1340 در دامغان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در موضوع حقوق بینالملل اخذ کرد و علاوه بر رشته تحصیلیاش به پژوهش و مقالهنویسی میپرداخت.
فروغی در طول حیاتش داوری جشنوارههای مرتبط با کتاب دفاع مقدس همچون جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس"، داور بخش "تحقیق و پژوهش نظامی" دورههای نهم، دهم و دوازدهم انتخاب کتاب سال دفاع مقدس را به عهده داشت.
این نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس 17 آبان سال 88 بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع کرد.
برگزیدگان سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" دوشنبه اول آذرماه معرفی میشوند.
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