به خبرگزاری مهر،‌ فروغی داوری جشنواره‌های متعددی در حوزه کتاب دفاع مقدس را بر عهده داشت و آثار ارزشمندی در این حوزه از خود به یادگار گذاشته است.

در آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان این دوره از جشنواره، به پاس زحمات چندین ساله وی لوح یادبودی به خانواده و همسر این نویسنده اعطاء خواهد شد.

غلامعلی فروغی سال 1340 در دامغان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در موضوع حقوق بین‌الملل اخذ کرد و علاوه بر رشته تحصیلی‌اش به پژوهش و مقاله‌نویسی می‌پرداخت.

فروغی در طول حیاتش داوری جشنواره‌های مرتبط با کتاب دفاع‌ مقدس همچون جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس"، داور بخش "تحقیق و پژوهش نظامی" دوره‌های نهم، دهم و دوازدهم انتخاب کتاب سال دفاع ‌مقدس را به عهده داشت.

این نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس 17 آبان سال 88 بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع کرد.

برگزیدگان سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" دوشنبه اول آذرماه معرفی می‌شوند.

