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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

استاندار کرمان:

راه اندازی اورژانس هوایی در کرمان ضروری است

راه اندازی اورژانس هوایی در کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به حادثه خیز و پهناور بودن کرمان گفت: راه اندازی اورژانس هوایی در کرمان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر چهارشنبه در همایش مسئولان مراکز مدیریت فوریتهای پزشکی کشور اظهارداشت: استان کرمان هم اکنون پهناورترین استان کشور محسوب می شود و طبق آمار یکی از پرحادثه ترین استان کشور است.

وی به وقوع سیل و زمین لرزه در این استان اشاره کرد و خواستار توسعه فعالیتهای اورژانس به خصوص در راههای مواصلاتی شد و گفت: مسئولان باید در راستای احداث اورژانس هوایی در این استان همکاری لازم را انجام دهند.

استاندار کرمان ادامه داد: در استان کرمان طی زمین لرزه بخش نگار 5 هزار خانه مسکونی خسارت دید و در دو مورد سیل در جنوب کرمان نیز هزار و 300 خانه دچار آبگرفتگی شد.

نجار در ادامه بر آگاهی بخشی به جامعه در خصوص وقوع حوادث تاکید کرد و گفت: این آموزشهای باید در همه استانهای کشور و به صورت فرابخشی به اقشار مختلف مردم ارائه شود.

وی گفت: هزینه ای که برای آموزش جامعه هدف صرف خواهد شد بسیار کمتر از خسارات ناشی از تلفات حوادث است.

این مسئول در ادامه به اقدامات دولت در راستای جلوگیری از وقوع سوانح اشاره کرد و گفت: حذف نقاط حادثه خیز در جادهها و توسعه خدمات اورژانسی در همین راستا صورت گرفته است اما در این بخشها نیاز به گامهای بیشتری داریم.

کد مطلب 1189333

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