قرائت سخنرانی دو سال پیش توسط یک وزیر در پارلمان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اقدام وزیر مهاجرت دولت نیوزیلند در پارلمان این کشور موجب شگفتی نمایندگان شد.

بر این اساس "جاناتان کلمن" وزیر مهاجرت نیوزیلند شب گذشته به مدت 10 دقیقه به سخنرانی در مورد مزایای سیاستهای مالیاتی دولت پرداخت و در تمام این مدت نمایندگان بویژه جناح مخالف دولت با شگفتی سخنان وی را دنبال می کردند.

این در حالی است که متن سخنرانی مذکور مربوط به دو سال پیش بوده و در سال 2008 توسط وزیر دارایی در پارلمان قرائت شده بود. با این حال کلمن پس از اتمام این سخنرانی و مشاهده تعجب حاضرین متوجه اشتباه خود شد.

گویا یکی از دستیاران وزیر در تهیه متن سخنرانی دچار اشتباه شده و آن را برای قرائت در صحن پارلمان به وزیر داده است.