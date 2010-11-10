بوش باید به عنوان "جنایتکار جنگی" محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "سینتیا مک کینی" در گفتگو با پرس تی وی گفت: بوش به خاطر جنایاتی که در دوران ریاست جمهوری صورت داده باید به محاکه کشیده شود. وی همچنین خواستار محاکمه تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس به دلیل شرکت در جنگ عراق شد.

این عضو سابق کنگره افزود: بوش به تمام کشورهای اروپایی رفت و از رهبران آنها خواست تا با ورود به جنگ عراق ملت های خود را به خطر بیندازند و گر او به خاطر کشته های غیر نظامیان ابراز تاسف می کند این اشک تمساح است. زمانی که افرادی به خاطر آنچه که اتفاق افتاده ابراز تاسف می کنند اما در واقع پیشمان نیستند ما به آن اشک تمساح می گوییم.

وی همچنین گفت: بوش ابراز تاسف می کند. در حالی که این موضوع مطرح نیست این بوش همان بوش دوران ریاست جمهوری اش است. مسئله این است که الان جامعه جهانی درصدد است تا او را به دلیل مسئولیتهایش مورد مؤاخذه قرار دهد.

وی درباره سیاست باراک اوباما در افاانستان، پاکستان و احتمالاً یمن در آینده و مقایسه آن با سیاست بوش گفت: جنایت علیه بشریت و صلح هنوز متوقف نشده است. برخی از افراد وجود دارند که درصد هستند تا تمایزی بین دموکراتها و جمهوریخواهان قائل شوند. در حالی که هر دو، حزب جنگ هستند و جنایات جنگی مشترکی را مرتکب شده و می شوند.

بنابراین اوباما پای خود را جای پای سلف خود جرج بوش گذاشته است.

جرج بوش در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "لحظات تصمیم گیری" و در نخستین مصاحبه خود در آمریکا از سیاست های خود در مبارزه با تروریسم و از جمله یک شیوه شکنجه موسوم به"غرق مصنوعی" دفاع کرد و بدون عذرخواهی از اقدامات خود گفت که این روش باعث ممانعت از حملات القاعده شد.

غرق مصنوعی زندانیان



چهل و سومین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در این کتاب آورده است: اگر باز هم با چنین موارد و شرایطی مواجه شود، همان تصمیم را خواهد گرفت.

اعترافات بوش در این کتاب و پافشاری وی بر درست‌ بودن تصمیماتش در مصاحبه‌های پی‌در‌پی پس از انتشار این کتاب، خشم مردم امریکا و جهانیان را در پی داشته است.



این در حالی است که برخی از رسانه‌های غرب قصد دارند با تبلیغات و پررنگ کردن ادعای بوش مبنی بر این که شکنجه‌ها برای جلوگیری از حملات تروریستی و نجات جان انسانها صورت گرفته، وی را تبرئه کنند. در همین حال، بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که بوش جنایتکار جنگی است و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شود.



حمله به عراق و افغانستان بر اساس گزارش‌های دروغ و فریب افکار عمومی، کشتار صدها هزار نفر از مردم بیگناه عراق و افغانستان، وارد کردن صدها هزار میلیارد دلار خسارت به تاسیسات زیربنایی عراق و افغانستان، صرف صدها هزار میلیارد دلار از بودجه مردم آمریکا برای مصارف جنگی، قربانی کردن هزاران نظامی امریکا و دیگر کشورهای متحد آن در جنگ عراق و افغانستان برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه کاخ سفید، ایجاد شرکتهای خصوصی به اصطلاح امنیتی مانند شرکت بدنام بلک‌واتر و نقش این شرکتها در کشتار مردم بیگناه عراق و افغانستان، شکنجه وحشیانه مردم عراق و افغانستان و سایر مسلمانان در زندانهایی مانند ابوغریب، گوانتانامو و بگرام از مهمترین جنایت هایی است که علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا مطرح شده است.