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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

واعظی پور خبر داد:

30 پروانه نشان استاندارد در لرستان صادر شد

30 پروانه نشان استاندارد در لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان از صدور 30 پروانه نشان استاندارد توسط این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا واعظی پور ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی کیفیت در سخنانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری 18 قرارداد تدوین استاندارد توسط این اداره کل منعقد شده است.

وی به برگزاری دوره های آموزشی به میزان دو هزار و 972 نفر ساعت برای مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و یادآور شد: این میزان آموزش در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد داشته است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان همچنین از صدور 30 پروانه نشان استاندارد با رشد 87.5 درصدی خبر داد و افزود: همچنین در مدت زمان یاد شده 57 پروانه نشان استاندارد در سطح استان تمدید شده است.

واعظی پور از انجام 484 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و تاسیسات گاز پرکنی، واحدهای خدماتی و آزمایشگاههای همکار خبر داد و گفت: این میزان بازرسی انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 210 درصد رشد داشته است.

وی به 736 مورد آزمون و علامتگذاری وسایل سنجش اشاره کرد و یادآور شد: در مدت زمان یاد شده یک هزار و 392 نازل سوخت در استان مورد بازرسی قرار گرفته است.

کد مطلب 1189343

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