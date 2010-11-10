30 پروانه نشان استاندارد در لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا واعظی پور ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی کیفیت در سخنانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری 18 قرارداد تدوین استاندارد توسط این اداره کل منعقد شده است.

وی به برگزاری دوره های آموزشی به میزان دو هزار و 972 نفر ساعت برای مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و یادآور شد: این میزان آموزش در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد داشته است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان همچنین از صدور 30 پروانه نشان استاندارد با رشد 87.5 درصدی خبر داد و افزود: همچنین در مدت زمان یاد شده 57 پروانه نشان استاندارد در سطح استان تمدید شده است.

واعظی پور از انجام 484 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و تاسیسات گاز پرکنی، واحدهای خدماتی و آزمایشگاههای همکار خبر داد و گفت: این میزان بازرسی انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 210 درصد رشد داشته است.

وی به 736 مورد آزمون و علامتگذاری وسایل سنجش اشاره کرد و یادآور شد: در مدت زمان یاد شده یک هزار و 392 نازل سوخت در استان مورد بازرسی قرار گرفته است.