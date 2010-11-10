دستگاه های اجرایی شبانه روز در خدمت مردم خواهند بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یک پارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد (به صورت حقیقی یا در فضای مجازی) با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 تجازو نکند.

بر اساس این گزارش در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظف شدند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل "پنجره های واحد" و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

دستور العمل مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده 62 قانون می رسد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه پنجم با تصویب ماده ای دیگر در فصل بهبود فضای کسب و کار مقرر کردند در راستای بهبود بهره وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می تواند ترتیبی اتخاذ کند که کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ای و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه دارند.

بر اساس تبصره یک این ماده فهرست مصادیق دستگاه های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرایی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده جذب هر گونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تاسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.