به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برنامه "پنج دری" برنامه نیم ساعته خانوادگی است که از ساعت 15تا 15 و 30 هر روز به جز جمعه ها از گروه صبحگاهی به روی آنتن می رود.

این برنامه با بخش های متنوع به بررسی مسائل خانوادگی می پردازد.بخشها ی برنامه پنج دری شامل کارشناسی که به مسائل وموضوعات روز می پردازد، داستان که این بخش توسط یکی از بازیگران اجرا می شودکه به تعریف خاطرات گذشته می پردازدو به اشیاء قدیمی که الان نیستند و کاربردی ندارند اشاره می کند.

همچنین نکته های نخ و سوزن که شامل نکات ریز خانه داری است و بخشهای گزارشی این برنامه که در محله های قدیمی پرسه می زند و از مشاغلی که دیگر وجود ندارند گزارش تهیه می کند از جمله دیگر محورهای این برنامه است.

تهیه کنندگی این برنامه را زهرا غفاری و بهناز بزرگمهر عهده دار هستند وگویندگان این برنامه زهره قائمی زاده و افسانه پورمهدی، گزارشگران آن نیز محمد محمدی و نوید دانشور هستند.

پخش برنامه کودکانه از رادیو البرز

کودکانه برنامه ای است موسیقی محور هر روز غیرروزهای جمعه از ساعت 15 و 30 تا 15 و 45 دقیقه از گروه صبحگاهی به روی آنتن می رود.

این برنامه با حضور جمعی از کودکان اجرا می شودکه به خواندن شعر و تعریف خاطرات خود می پردازندو بعد از این بخش موسیقی متناسب با موضوع خاطره بچه ها پخش می شود.

زهرا غفاری تهیه کنندگی برنامه کودکانه را عهده دار است.