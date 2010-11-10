طرح هادی روستای خرم آباد ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بعد از ظهر چهارشنبه با حضور علیرضا تابش، طرح هادی روستای خرم آباد ارومیه که با هدف عمران و آبادانی روستاهای آذربایجان غربی و برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها اجرا به بهره برداری رسید و 71 خانوار از مزایای آن برخوردار شدند.

جداره سازی به طول 265 متر مربع، سنگ فرش معابر به طول پنج هزار و 500 متر مربع، کانیز بتنی به طول 600 متر، دیواره سنگی به طول 400 متر، زیر سازی به مساحت 550 متر مربع، کانال سازی به طول 250 متر و آوار برداری و خاک برداری به حجم 40 هزار و 70 متر مکعب از جمله اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح هادی در روستای خرم آباد ارومیه است که با اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

رئیس ینباد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سفر یک روزه خود به آذربایجان غربی از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، خوی و قوشچی بازدید می‌کند.