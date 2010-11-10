انجمن حمایت از مصرف کنندگان در کرمانشاه تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا فتاح پور بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این انجمن قرار است در همه شهرستان های کشور با رویکرد حمایت عملی و سازماندهی شده از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شود که در کرمانشاه نیز مقدمات کار تاسیس این انجمن فراهم شده است.

وی افزود: هر کرمانشاهی که به سن قانون رسیده و در حوزه جغرافیایی شهرستان کرمانشاه زندگی می کند، می توانند عضو این انجمن شود و در ارائه راهکارهای سازنده، مشارکت عملی در تنظیم بازار، نظارت بر توزیع کالاهای تولیدی، اشاعه فرهنگ درست مصرف کردن و ... موثر واقع شود.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک اطلاعیه عضو گیری عمومی انجمن حمایت از مصرف کنندگان کرمانشاه از طریق رسانه های استان اعلام خواهد شد.