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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

انجمن حمایت از مصرف کنندگان در کرمانشاه تاسیس می شود

انجمن حمایت از مصرف کنندگان در کرمانشاه تاسیس می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه از تشکیل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در شهرستان کرمانشاه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا فتاح پور بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این انجمن قرار است در همه شهرستان های کشور با رویکرد حمایت عملی و سازماندهی شده از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شود که در کرمانشاه نیز مقدمات کار تاسیس این انجمن فراهم شده است.

وی افزود: هر کرمانشاهی که به سن قانون رسیده و در حوزه جغرافیایی شهرستان کرمانشاه زندگی می کند، می توانند عضو این انجمن شود و در ارائه راهکارهای سازنده، مشارکت عملی در تنظیم بازار، نظارت بر توزیع کالاهای تولیدی، اشاعه فرهنگ درست مصرف کردن و ... موثر واقع شود.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک اطلاعیه عضو گیری عمومی انجمن حمایت از مصرف کنندگان کرمانشاه از طریق رسانه های استان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1189350

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