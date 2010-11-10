نوبت به پایتختی ها رسید/ آغاز فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی

براساس برنامه زمانبندی شده دولت مقرر شد یارانه های نقدی در ۵ مرحله به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز شود که بر این اساس تا کنون یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار 18 استان واریز شده است.

فردا 20 آبان ماه آخرین روز واریز یارانه نقدی به حساب خانوارهایی است که تا کنون یارانه نگرفته اند و در این میان پایتختی ها نیز قرار است یارانه خود را دریافت کنند.

محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی روز گذشته نیز اعلام کرد که تا تاکنون حدود 17 میلیون خانوار برای دریافت نقدی یارانه ها ثبت نام کرده اند و قرار است تا 20 آبان ماه یارانه نقدی همه خانوارها به حساب هایشان واریز شود.

این در حالی است که تا کنون اجازه برداشت یارانه های نقدی نیز به مردم داده نشده است اما پیش بینی می شود تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمتها، دستور برداشت یارانه نقدی از حسابها صادر شود؛ یارانه ای که برای هر نفر 40500 تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

حال با اجرای آخرین مرحله از تخصیص یارانه نقدی به حساب خانوارها ، فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز خواهد شد که در این مرحله اصلاح قیمتها در قالب 16 قلم کالا و خدمات اجرا می شود.

هر چند تا کنون مسئولان تنها به اعلام این خبر بسنده کرده اند که افزایش قیمتها تعیین شده است اما تغییرات قیمتی بویژه قیمت حاملهای انرژی همچنان در هاله از ابهام است.

فرزین امروز نیز اعلام کرد با به پایان رسیدن واریز یارانه های نقدی در کل کشور، فاز بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آغاز می شود که دولت نیز با انجام برنامه ریزی های لازم ، در این زمینه آمادگی کاملی را کسب کرده است.