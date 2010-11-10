حضور هواداران در استادیوم به بازیکنان مس کرمان انگیزه می دهد

حسینخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم پرسپولیس در کرمان بازی سختی خواهد داشت و پیش بینی می کنم این تیم را با یک گل شکست می دهیم.

کاپیتان مس کرمان خواستار حضور پر شور هواداران در استادیوم شد و گفت: حضور هواداران و تشویق تیم به بازیکنان روحیه و انگیزه می دهد.

وی افزود: تیم مس کرمان خوشبختانه شرایط خوبی دارد و بازیکنان نیز از هر لحاظ در تدارک یک بازی خوب و جذاب مقابل پرسپولیس هستند.

وی یادآورشد: مطمئنا با تمرینات خوب و حساب شده ای که کادر فنی با بازیکنان تیم داشتند اگر با همین روشی که مربیان خواستند کار کنیم مطئمنا برنده بازی و صاحب سه امتیاز بازی خواهیم شد.

حسینخانی افزود: بچه های تیم مس کرمان سابقه بازیهای سخت تر از بازی مقابل پرسپولیس را دارند برای مثال میلاد فخرالدینی و سالاری از جوانترین بازیکنان مس در بازیهای سنگین جام باشگاههای آسیا حضور داشتند و تجربه هر نوع بازی را دارند و بازیکن بی تجربه در تیم نداریم.

وی تصریح کرد: همه بازیکنان مس کرمان در لیگ برتر سابقه بازی های سخت را دارند و تیم مقابل پرسپولیس باشد یا هر تیم دیگر برایمان فرقی نمی کند همه بازیکنان تیم به قصد برد به میدان می روند.

کاپتان تیم مس کرمان یادآورشد: تیم پرسپولیس تیم خوبی است و با توجه به میزبانی بازی توسط مس کرمان احترام خاصی برای این تیم قائلیم ولی این دلیل نمی شود که به این تیم فرصت نتیجه گرفتن بدهیم.