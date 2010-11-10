عرضه کالای استاندارد خرید محصولات داخلی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید رازانی ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی کیفیت در سخنانی با اشاره به اهمیت استاندارد در جامعه، اظهار داشت: ما نه تنها در عرصه تولید محصولات بلکه در همه زمینه ها نیازمند استانداردها هستیم.

وی استاندارد را حداقلهای لازم برای هر کار دانست و بیان داشت: استاندارد به معنی تدوین شاخصها و ضوابط در راستای ارزیابی هر چیزی است.

دادستان خرم آباد با تاکید بر اهمیت استاندارد در زمینه تولیدات صنعتی و کالاهای مورد نیاز جامعه، تصریح کرد: تولید کالای باکیفیت و دارای استانداردهای لازم از جهات مختلف حائز اهمیت است.

رازانی جلب اعتماد مصرف کننده را از جمله مزایای وجود نشان استاندارد بر روی کالاهای مصرفی دانست و گفت: نشان استاندارد به مصرف کننده این اطمینان را می دهد که کالای مصرفی یک محصول کیفی است.

وی صرفه جویی در وقت و هزینه ها را از دیگر مزایای این امر برشمرد و یادآور شد: از سوی دیگر عرضه کالای استاندارد موجب تشویق مردم به خرید و استفاده از کالای باکیفیت داخلی می شود.

دادستان خرم آباد ادامه داد: این در حالیست که افزایش استقبال عمومی از کالای داخلی خود توسعه و رونق صنعت و تولید کشور را به دنبال خواهد داشت.

رازانی با تاکید بر اینکه استاندارد مقوله مهمی در جامعه است، خاطرنشان کرد: باید توجه مردم به نشان استاندارد در راستای استفاده از کالای باکیفیت و استاندارد به یک فرهنگ عمومی در سطح جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه استفاده از کالای استاندارد باید از خانواده ها شروع شود، یادآور شد: اگر بتوانیم این موضوع را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان همچنین به تمهیدات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی با توجه به اهمیت موضوع با واحدهایی که استانداردهای اجباری را عملیاتی نمی کنند برخورد خواهد کرد.

رازانی ادامه داد: تشکیل شعب ویژه برای برخورد با این واحدها در دستگاه قضایی با توجه به اهمیت موضوع در این راستا صورت گرفته است.