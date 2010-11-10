40 سال در کنار مذاکرات شهرک سازی نیز کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روند شهرک سازی در مناطق اشغالی بویژه بیت المقدس را روندی 40 ساله خواند و گفت: در تمام این سالها دولتهای اسرائیلی به شهرک سازی پرداخته اند و این در حالی است که ما در این مدت با مصر و اردن نیز توافقات صلح داشته ایم.

وی ساعاتی پس از انتقاد "باراک اوباما" از شهرک سازی در بیت المقدس و در پاسخ به این انتقادها مدعی شد: ساخت و سازها این منطقه جزو شهرک سازی به حساب نمی آید. نتانیاهو در آستانه دیدار خود با هیلاری کلینتون در واشنگتن بار دیگر اعتراضهای جهانی علیه شهرک سازی صهیونیستها در بخش شرقی بیت المقدس را رد کرد.

به ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بیت المقدس پایتخت این رژیم بوده و تل آویو قصد ندارد در امر ساخت و ساز و صدور مجوز برای ساخت خانه های جدید برای حدود 800 هزار صهیونیست ساکن این شهر تعلل کند.

در حالیکه تشکیلات خودگردان تهدید به توقف مذاکرات سازش در صورت ادامه شهرک سازی در بیت المقس کرده، نتانیاهو اظهار داشت: ما هیچ ارتباطی بین شهرک سازی در اورشلیم (بیت المقدس) و ادامه روند مذاکرات سازش نمی بینیم.

به گفته وی دولتهای صهیونیستی در طول 40 سال گذشته در تمامی بخشهای بیت المقدس ساخت و ساز کرده اند و در این مدت بدون اینکه این روند متوقف شود، مذاکرات سازش با طرفهای فلسطینی و عرب صورت گرفته و به توافقاتی نیز انجامیده است.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته طی سخنانی که با سیاست عملی واشنگتن همخوانی ندارد در پایتخت اندونزی شهرک سازی رژیم اسرائیل را زیر سؤال برد و از آن انتقاد کرد. اوباما گفت که اقدام رژیم اسرائیل برای شهرک سازی در قدس شرقی کمکی به صلح نخواهد کرد.