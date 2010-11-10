به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عل چراغیان ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی کیفیت در سخنانی با اشاره به اهمیت استاندارد در جامعه، اظهار داشت: استاندارد در زندگی فردی و اجتماعی موضوعی حائز اهمیت است.

وی استاندارد را رعایت بهترین شرایط ممکن در تولید کالا و ارائه خدمات تعریف کرد و بیان داشت: تولید و عرضه کالای استاندارد در جامعه از حقوق شهروندی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بی توجهی به نشان استاندارد را بی توجهی به حقوق شهروندی مردم دانست و بیان داشت: استاندارد تنها منحصر به عرصه های اقتصادی نیست بلکه در عرصه های دیگر نیز موضوعیت دارد.

رعایت استاندارد سلامت و انضباط را به دنبال دارد

چراغیان با بیان اینکه رعایت استاندارد سلامت و انضباط را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: همچنین عرضه کالای استاندارد موجب رضایت مصرف کننده و رونق اقتصادی می شود.

وی علم و ایمان را دو مقوله اساسی در عرصه تولید و صنعت دانست و افزود: کالای استاندارد توسط واحدهایی تولید می شود که گردانندگان آن از علم و آگاهی لازم برخوردار باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: از سوی دیگر واحدی که دست اندرکاران آن دارای باور، ایمان و وجدان کاری هستند می توانند فعالیت موفقی داشته باشند.

مصرف کالای استاندارد در جامعه در گرو ارتقای فرهنگ عمومی است

چراغیان مصرف کالای استاندارد در جامعه را نیز در گرو ارتقای فرهنگ و توسعه یافتگی دانست و بیان داشت: جامعه توسعه یافته و با سطح فرهنگی بالا به دنبال بهره برداری از کالاهای استاندارد است.

وی با اشاره به رشد کمی و کیفی مقوله استاندارد در کشور و استان لرستان، یادآور شد: در آینده نزدیک تولید کالای بدون نشان استاندارد در کشور دیگر جایی نخواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تولید کالای فاقد استاندارد را کم توجهی به فرهنگ عمومی دانست و افزود: از سوی دیگر تحقق برنامه چشم انداز کشور و رسیدن به جایگاه اقتصادی در منطقه و دنیا نیازمند استاندارد سازی در همه عرصه ها است.

چراغیان ادامه داد: بدون استاندارد تولید کنندگان قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصادی را نخواهند داشت.

هدفمند کردن یارانه ها نقش موثری در استانداردسازی دارد

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی برای باقی ماندن در عرصه رقابت چاره ای جز بالا بردن کیفیت محصولات خود ندارند، عنوان کرد: از سوی دیگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عامل مهمی در راستای استاندارد سازی در بخشهای مختلف است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان توسعه و تعمیم فرهنگ استاندارد و استفاده از کالای استاندارد را نیازمند تلاش همه فعالان این عرصه دانست و بیان داشت: در سالهای اخیر در لرستان شاهد فعالیتهای خوبی در عرصه استاندارد در ابعاد مختلف نظارت، اطلاع رسانی و فرهنگسازی بوده ایم.

چراغیان با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این زمینه در کنار نظارت و اعمال قانون بسیار مهم است، یادآور شد: باید تلاش شود با فعالیت مستمر رسانه ها استاندارد در همه بخشهای زندگی مردم وارد شود.

وی به زلزله اخیر شهرستان دورود اشاره کرد و برخی خسارات این زلزله را ناشی از عدم رعایت استاندارد در ساخت و سازها دانست و گفت: در این زلزله که زیاد شدت هم نداشت ساختمانهایی که استانداردهای لازم در آنها رعایت نشده بود به راحتی دچار آسیب شدند.

به گزارش مهر در پایان این مراسم از جمعی از تولید کنندگان برتر استان و مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان تجلیل به عمل آمد.