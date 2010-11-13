به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان که برای نوجوانان نوشته شده حکایت پسرکی به نام شهاب روایت میشود که مثل اسمش قطعه سنگی سرگردان میان آسمان و زمین است. پسرک گرگ میشود با گرگها زندگی میکند. دوستانش او را نمیشناسند اما او آنها را میشناسد. حالا شهاب گرگی است که به ناچار با آدمهایی که دوستشان دارد درگیر شود.
"گرگها گریه نمیکنند" ماجرایی پر فراز و نشیب و جذاب است که گرچه قدم به دنیای خیال میگذارد اما زندگی روزمره در آن جاری است.
در این کتاب میخوانیم: برف شروع شد. صدای زوزه چند شغال گرسنه از پشت دانههای برف میآمد. روی تنه درختی که خمیده و روی برفها ولو بود رفتم. نشستم به دانههای برف خیره شدم. حوصله شکار نداشتم. شغالها دو تا بودند که رو به رویم درآمدند و خیال کردند یخزده و مردهام.
یوسفی داستانهای زیادی برای نوجوانانن نوشته است و آثار او تاکنون جوایز بسیاری از جمله دیپلم افتخار IBBY و کتاب سال وزارت ارشاد را از آن خود کردهاند.
کتاب "گرگها گریه نمیکنند" با شمارگان 2200 نسخه در صفحه 112 صفحه و به قیمت 2200 تومان منتشر شده است.
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