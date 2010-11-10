به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش در آمل با بیان اینکه زمان برگزاری این همایش بین‌المللی قطعی شده است، افزود: فراخوان این همایش از امروز اعلام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

وی با اعلام اینکه شرکت‌کنندگان تا 20 دی ماه فرصت ارسال آثار خود را دارند، گفت: متقاضیان می‌توانند در مدت دو ماه آثار خود را در ارتباط با طالب آملی ارائه کنند.

جوادی با تاکید بر اینکه برای برگزاری این جشنواره زمان‌بندی شده است، یادآور شد: تمامی داوران این جشنواره از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران هستند.

وی با اشاره به اینکه آثار ارسالی به این همایش پیش از برگزاری و پس از پایان فراخوان به چاپ می‌شود، اظهار داشت: این کتاب در زمان برگزاری همایش توزیع می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل ادامه داد: به احتمال زیاد این همایش در سالن همایش‌های دانشگاه شمال آمل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این همایش تمامی زوایای زندگی طالب آملی بررسی می‌شود، افزود: کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی درباره زندگی این شاعر آملی در این همایش صورت خواهد گرفت.

محمد آملی متخلص به طالب مشهوربه ملک الشعرا طالب آملی از شاعران و گویندگان به‌نام قرن یازدهم هجری و از ارکان اربعه شعر سبک هندی است.

طالب در سال 994هجری در آمل متولد شد و در سال 1306 در هند وفات یافت .

مقبره او در شهر فتح پور سیکری در شمال هند قرار دارد، طالب در هند به اوج قله شعر رسید و به مقام ملک الشعرایی دربار دست یافت و در 42 سالگی در اوج اعتبار در گذشت.