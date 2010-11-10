یک میلیون واحد روستایی در کشور نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا تابش بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح نوسازی واحدهای مسکونی در روستاهای کشور، افزود: در قالب این طرح بیش از یک میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی خواهد شد که از این تعداد 750 هزار واحد تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند.

وی از تهیه طرح هادی 60 درصد روستاهای موجود در سطح کشور، خبر داد و بیان داشت: در سراسر کشور 37 هزار روستای بالای 27 خانوار وجود دارد که در بیشتر آنها طرح‌هادی تهیه شده و مسئولان به دنبال اجرای این طرحها هستند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: از مجموع طرحهای هادی در دست اجرا تا کنون عملیات احداث در 26 درصد روستاها در حال اجرای موفق بوده که در این راستا امسال بیش از 12 هزار واحد مسکونی در قالب طرح هادی روستایی به بهره‌ برداری می‌رسد.

صدور دو میلیون و 310 هزار سند مالکیت روستایی در کشور

تابش با اشاره به صدور سالانه بیش از 350 هزار جلد سند مالکیت روستایی در سطح کشور، خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 250 هزار نفر برای دریافت سند مالکیت اقدام کرده‌ اند و از ابتدای صدور سند مالکیت روستایی تا کنون دو میلیون و 310 هزار سند برای خانه های روستایی در سطح کشور صادر شده است.

این مقام مسئول مجموع اسناد صادر شده خانه‌های روستایی طی برنامه های دوم و سوم توسعه را 679 هزار سند عنوان کرد و افزود: از سال 84 تا پایان سال 88 این میزان به دو میلیون و 309 هزار و 571 سند رسید.

رئیس ینباد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سفر یک روزه خود به آذربایجان غربی از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، خوی و قوشچی بازدید می‌کند.